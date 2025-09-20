『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』配信 知念英和＆日野友輔＆宮部のぞみがオーディション再現 「酸賀研究所ルームツアー」も
1年間の放送を駆け抜けた『仮面ライダーガヴ』のテレビシリーズ完結記念特番『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信される。
【写真】『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』でまさかの「酸賀研究所ルームツアー」
東映特撮YouTube Officialで公開された予告映像には、「はぴぱれ」でトークする知念英和（ショウマ／仮面ライダーガヴ役）、日野友輔（辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役）、宮部のぞみ（甘根幸果役）のほかに、浅沼晋太郎（酸賀研造／仮面ライダーベイク役）、杉原輝昭監督、藤田慧アクション監督の姿も。テレビシリーズのクランクアップ後だからこそ撮影できた初公開コンテンツが満載となる。特盛デザートのような、お腹いっぱいボリューム満点の完結記念特番となる。
『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』は、21日午前9時30分から東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信開始となる（※『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』は、ショウマ＆絆斗＆幸果による「はぴぱれルームツアー」や、3人による「オーディション再現」、酸賀の「酸賀研究所ルームツアー」、監督＆アクション監督による裏話「DIRECTORS' TALK」など）。
【写真】『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』でまさかの「酸賀研究所ルームツアー」
東映特撮YouTube Officialで公開された予告映像には、「はぴぱれ」でトークする知念英和（ショウマ／仮面ライダーガヴ役）、日野友輔（辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役）、宮部のぞみ（甘根幸果役）のほかに、浅沼晋太郎（酸賀研造／仮面ライダーベイク役）、杉原輝昭監督、藤田慧アクション監督の姿も。テレビシリーズのクランクアップ後だからこそ撮影できた初公開コンテンツが満載となる。特盛デザートのような、お腹いっぱいボリューム満点の完結記念特番となる。