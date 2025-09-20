“かとした”山下美月＆加藤史帆、3年半ぶり『CanCam』ペア表紙 妄想シチュエーションで撮り下ろしも
『CanCam』専属モデルで、共に坂道グループ出身のコンビ“かとした”こと山下美月＆加藤史帆が、22日発売の同誌11月号特別版（小学館）の通常版表紙を飾る。
【写真】妄想シチュで撮り下ろした山下美月＆加藤史帆
ふたりで表紙を飾るのは、2022年の5月号以来約3年半ぶり。前回は春ニット＆ピンクメイクで華やかな表紙だったが、今回は一転シックな装いで登場。3年半前よりぐっと大人びた眼差し、あふれ出る“イイ女”感にドキッとする表紙となった。
さらに、中面のカバーガール特集にも6ページにわたって登場。今号の大特集テーマは“起きて5分で家を出られる時短コーデ”ということで、「もしもふたりが、ルームシェアしてたら？」という妄想シチュエーションで撮り下ろした。
並んで仲よくメイクをしたり、おそろいのモノトーンコーデでお出かけしたり。「#かとしたのルームシェア」という設定を楽しみながら、起きて5分でかなう大人のかっこいいお洒落を学べる誌面となっている。中でも、出勤前にキッチンでおしゃべり中のカットは、映画のワンシーンのようなかっこよさに。
インタビューでは、プライベートでも仲よしのふたりの近況トークや、思い出話で大盛り上がり。加藤が「ディズニーシーに行ったり回転寿司を食べに行ったり…韓国旅行は弾丸だったよね、前日に予約して。やまちゃん（山下）が飛行機とって、私はホテルをとって…」と語り始め、同部屋だったホテルでのほっこりするエピソードや、出会った頃の互いの印象などを明かす。
ほかにも、互いの“イイ女”な部分を告白したほか、特集にちなんで「起きて5分で出かけられるお気に入りのアイテム」もたっぷりと披露している。
