BE:FIRST＆ENHYPEN、東京ドームで初コラボ決定 MANATO「進化を見せられるような気合の入ったライブができる」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTとグローバルグループ・ENHYPENが、11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』でSPコラボをすることが20日、発表された。
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』ラインナップ
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
今回は、同イベントのハイライトのひとつとしてBE:FIRSTとENHYPENが初のコラボステージを展開することが発表された。“奇跡のダンスコラボ”が見どころとなる。
開催日である11月3日は、BE:FIRSTデビュー4周年の記念日。今回のライブにかけるメンバーたちの思いもひとしおとなる。MANATOは「11月3日は、僕たちにとってとても大切な日です。進化を見せられるような気合の入ったライブができると思いますので、楽しみにしていてください！」と意気込みを語っている。
同イベントのチケットは、現在LEncore先行、プレリクエスト先行の受付中。申し込み締切は、9月23日までとなっている。
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』ラインナップ
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
開催日である11月3日は、BE:FIRSTデビュー4周年の記念日。今回のライブにかけるメンバーたちの思いもひとしおとなる。MANATOは「11月3日は、僕たちにとってとても大切な日です。進化を見せられるような気合の入ったライブができると思いますので、楽しみにしていてください！」と意気込みを語っている。
同イベントのチケットは、現在LEncore先行、プレリクエスト先行の受付中。申し込み締切は、9月23日までとなっている。