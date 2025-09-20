『オールスター感謝祭’25秋』妻夫木聡、目黒蓮、波瑠、川栄李奈、夏帆、竹内涼真らが参加
TBSの大型特番『オールスター感謝祭’25秋』が、10月4日午後6時半から5時間半にわたって生放送される。MCは今田耕司と島崎和歌子。今回も豪華俳優陣と人気芸能人が一堂に会し、視聴者参加型クイズや多彩な企画で盛り上げる。
【写真】楽しそう！『オールスター感謝祭』秘蔵カットが続々公開
注目は、この秋スタートのドラマ出演者たちが多数登場することだ。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、サーヤらが参戦。普段は見られない俳優たちの意外な表情や挑戦する姿が期待される。
また、番組恒例となった“dボタン生クイズバトル”も開催。豪華賞品が当たる抽選が行われるほか、視聴者はスマホから出演者と同じ問題に挑戦できる。リアルタイム参加型の仕組みで、テレビの前で盛り上がれる内容になっている。
