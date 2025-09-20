乃木坂46賀喜遥香、運転免許を取れたらやってみたい“理想のドライブ”「おしゃべりしながら…」

9月18日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、運転免許を取れたら行きたい場所について語った。

岐阜県のリスナーから送られた“車の免許を取ったらどんなところに行ってみたいですか？”という質問に対し、賀喜は、「岐阜県とか、私の地元の栃木県とか、そういうところも車で行けるじゃないですか。岐阜県はちょっと遠いのかな？東京からだったら」「でも頑張ったら行けそうだし、車で観光地に行ってみたいっていうのがあります」と答えた。

続けて、「そこの道中が楽しいじゃないですか。サービスエリアに寄ったりとか、そういうのをやりたい」「で、着いたらそこで観光して、どんだけお土産買っても車に乗せて帰ってきたらなんでもへっちゃらだから」とコメント。

さらに、「帰りもみんなとね、おしゃべりしながら曲とか聴いて、歌を歌いながら帰ってきたりとか、そういうのやりたい。私、これしたい！」と願望を明かしていた。