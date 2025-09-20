

（撮影：今井康一）

【画像でわかる】「異性の友人とエッチな会話をすることに抵抗はない」若者の割合

Z世代の人間関係は本当に「希薄」なのか。30年分のデータで見ると、むしろ人づきあいは濃密になり、幸福度も上昇していました。性的に奔放というステレオタイプも今や過去のもの──。博報堂のシンクタンクが、30年前と同じ設計で実施した「若者調査」をもとに、20歳前後のコアZ世代と、その親世代を比較分析した書籍『Z家族 データが示す「若者と親」の近すぎる関係』から一部抜粋・再構成してお届けします。

×「最近の若者は人間関係が希薄で、ひとりの時間を大切にする傾向が強い」

飲み会を避ける、ひとりスマホに没頭する、ゲーム漬けの毎日を送っている、ひとりディズニーが話題になる……。最近の若者に対し、群れずに個で行動するイメージを持つ方も多いでしょう。

しかし、「仲間と行動することが多い」「仲間の溜まり場がある」「自分は誰とでも友達になれる方だ」といった項目について、19〜22歳の回答は30年間で若干の減少は見られるものの、大きくは変化していません。さらに「人づきあいは濃密な方だ」と答えた人の割合は、1994年には23.5％でしたが、2024年には39.7％に大幅に増加。決して、仲間との関係性が希薄になっているわけではなさそうです。



（画像：『Z家族 データが示す「若者と親」の近すぎる関係』より）

「そうはいっても、会社の若者は付き合いに消極的だが？」と疑問に感じる方もいるでしょう。「社員旅行にはできれば行きたくない」と答えた若者の割合は、41.5％→51.0％と10ポイント近く増えているのも事実です。

では、この設問に49〜52歳はどのように回答したのでしょうか。若者に苦言を呈するくらいだからみなさん参加したいのかと思いきや、「できれば行きたくない」と答えた人の割合は62.0％。なんと、若者層よりも10ポイント以上高かったのです。人間関係を敬遠しているのは、若者よりもむしろ中高年なのではないか─そんな見方もできる結果となりました。とはいえ現実的には、共働きの家庭も増えていますし、子育て中の世代ほど家を空けてなどいられない、という事情もありそうです。

もちろん、若者の人付き合いの形は30年前とまったく同じではありません。デジタルコミュニケーションが広く普及したことで、物理的な距離に縛られずに人間関係を築いたり継続したりできるようになった点は大きな変化です。インタビュー調査の中では、「仲間とはいつもオンラインゲームで遊んでいて、そこがいわば『溜まり場』になっている」といった意見もありました。仲間とのつながり方は変化しているものの、つながりそのものが弱くなったわけではないのです。

さて、「正しくない」若者像の中には「消滅した若者らしさ」もありました。つまり、以前は「若者らしさ」と呼べる要素だったけれど、今やすっかり消え去ってしまった特徴群です。代表的なものを2つ取り上げてみましょう。

×「若者は性に奔放だ」

若者は「性的に奔放」というイメージを持たれがちです。確かに以前はそうでしたが、現在ではかなり状況が異なります。

「生活定点」調査では「異性の友人とエッチな会話をすることに抵抗はない」という意識を30年にわたって聴取し続けています。こんな項目を調査し続けてくれた先人に感謝しつつデータを見てみると、1990年代から2000年代にかけての20代の値は、ほかの年代に比べて明らかに高いことが分かります。しかし、2010年代以降はこの値が徐々に下がり、現在ではほかの年代とほとんど差が見られなくなっています。



（画像：『Z家族 データが示す「若者と親」の近すぎる関係』より）

「初デートでも互いの気持ちが合えばセックスしてもかまわないと思う」という意識も、かつては若者がほかの年代に比べて高い割合を示していましたが、減少傾向に。2012年から30代に、2018年から40代に、2024年にはなんと50代にも追い抜かされました（近年になって50代など上の世代がやや上昇傾向にあるのも興味深い動きです）。

いずれのデータからも、かつて「若者＝性的に奔放」といった印象、あるいは自覚を持っていた上の世代の人たちが、過去の自分たちの世代像をそのまま今の若者に投影しているであろうことがよく分かります。

今の若者は「成長を知らない、かわいそうな世代」なのか？

ここまで、さまざまな「Z世代論のウソ」を見てきました。「変わらない若者像」もあれば、「時代に共通する意識」もある。そして、実際とは異なる「誤解された若者像」もある。

30年という時の厚みを持った比較によって現在の若者を正確に捉え直すことができましたが、なんとなく抱いていた印象とは違う、意外な結果もあったのではないでしょうか。さまざまな誤解を解くことが、真にZ世代を理解するための第一歩となるはずです。

「失われた30年」しか経験していない若者

もうひとつ、もしかしたら皆さんもお持ちかもしれない、ある「若者のイメージ」について言及していきます。

「現代の若者は『失われた30年』しか経験していなくて、かわいそう」

Z世代へのインタビュー調査のなかで幾度となく耳にしたのが「大人、特にバブルや経済成長を経験した人たちに、『かわいそう』という言葉をよく投げかけられる」という話でした。不景気しか知らない、上り調子の明るい社会を知らない、だからきっと不幸なんだろう、気の毒だね。そんなイメージを抱かれ、同情をかけられているわけです。

彼らZ世代が「失われた30年」しか経験していないのは事実です。日本は長く、経済の低成長・ゼロ成長が続いています。特に「いい時代」を知っている上の世代（50代半ば以上）からすると、「今の若者は幸せを実感しにくいはず」と思い込むのも仕方がありません。

Z世代は「かわいそう」どころか「とても幸せ」





しかし、データはこの思い込みについてはっきりノーと言っています。幸福感を確かめるための「生活満足度」「幸福を感じる程度」「生活の楽しさを感じる程度」という3つの項目で、「かわいそう」というイメージとはまったく反対の結果が出ているのです。

「生活に十分満足している」と答えた人の割合は、30年前の9・4％から、なんと30・0％へと3倍以上に増加しています。「非常に幸せ」と感じている人も、19・7％→33・5％へと大きく上昇。「生活が非常に楽しい」と答えた人も2倍以上に増え、今では3割近くにのぼります。

つまり、Z世代は「かわいそう」どころか「とても幸せ」であり、「とても楽しい」日々を「とても満足」して過ごしているわけです。

実はこの傾向は、10年以上前から指摘されていました。現代の若者の、この奇妙な幸福度の高さについて「日本の将来に期待ができず、悪化していくであろうこの先に比べれば、『今は幸せだ』と答えるほかないのではないか」という説が唱えられたこともありましたが、その後のデータ検証で学術的に否定されています。将来の展望が明るいほうが、やはり現在の幸福度も高かったのです。

（博報堂生活総合研究所）