チェルシーで成長する18歳のFWエステヴァン・ウィリアン、バルセロナですっかりゴールマシーンとなったハフィーニャ、レアル・マドリードで経験を積んできたヴィニシウス・ジュニオールなど、ブラジル代表の2列目には確かな実力者が揃いつつある。



それでもブラジル国民の中には、来年の2026ワールドカップでネイマールを見たいと考えている人も多いだろう。ネイマールには特別な華があり、今でもセレソンにとってはスペシャルな存在だ。





『ESPN』によると、元ブラジル代表の元祖怪物ロナウド氏もネイマールの2026W杯参戦を望んでいる人物の1人だ。ネイマールは現在ブラジルのサントスでプレイしているが、何とか来年までにコンディションを上げてほしいと願っている。「ブラジルは今いる選手たちを揃えれば、何でも達成できると思う。ネイマールだってW杯で重要な選手になれるだろうし、そうなると私は信じている。誰もが100%のネイマールの活躍を待っているんだ。それはアンチェロッティ（監督）の望みでもあるし、彼自身の望みでもある。ネイマールの心には、W杯でセレソンをリードしたいとの強い思いが宿っていると分かるんだ」「100%の状態になることを願っている。彼は大きな怪我から復活したばかりだし、今は試合のリズムなど適応の時間だ。それでも彼はW杯で100%の状態になるために何をすべきか分かっているはずだ」サントスでは徐々にネイマールらしいプレイも出ているが、それを世界最高峰の舞台で90分間発揮できるかは分からない。セレソンからも離れており、若手との連携面など気になるところはいくつもある。ネイマールを代表に加えた場合は、自然とネイマール中心のチームになるだろう。それは劇薬にもなり得るが、ブラジルのファンの中にはその劇薬を望んでいる人も多い。