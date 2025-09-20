トランプ米大統領が麻薬密売船とされる船舶への新たな軍事攻撃を実施したと発表した/Donald J. Trump/Truth Social

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は１９日、麻薬密売船とされる船舶に対する新たな軍事攻撃を実施したと発表した。当該の船舶は指定テロ組織と関係があると主張している。

トランプ氏はソーシャルメディアへの投稿で、今回の攻撃は米南方軍の管轄区域（中米、南米、カリブ海を含む）で航行する船舶を標的としたと説明。乗船していた男性の「麻薬テロリスト」３人を殺害したと述べた。

「私の命令により、陸軍長官は米南方軍の管轄区域で麻薬密売を行っている指定テロ組織と関係のある船舶に対する致命的なキネティック（動的）攻撃を命じた」と、トランプ氏は自身のＳＮＳ、トゥルース・ソーシャルに投稿。「情報機関は、当該船舶が違法麻薬を密売しており、麻薬密売の経路として知られている航路を航行していたことを確認した。米国民に毒を盛るのが目的だ」

トランプ氏によると、この作戦は国際水域で行われ、米軍関係者に被害はなかったという。

「米国内でのフェンタニル、麻薬、違法薬物の販売、そして米国民に対する暴力とテロ行為をやめろ！！！」と、トランプ氏は述べた。

投稿には攻撃の動画も添付された。