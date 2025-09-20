宝塚星組トップスター・暁千星、『anan』表紙に登場 トップスター就任後1ヶ月の心境語るロングインタビュー掲載
宝塚歌劇団・星組トップスターの暁千星が24日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2464号 のスペシャルエディション版（マガジンハウス）の表紙を飾る。
【画像】『anan』宝塚企画の大トリを務めた星組トップスター・礼真琴
高身長の恵まれたスタイルを活かした表現でスケールの大きさを感じさせるダンスと芝居、慈愛と哀切を見事に歌い分ける歌声に加え、ショーでは愛らしい笑顔と、いつまでも見続けていたくなるような健やかで華やかな魅力を発揮する暁は、今年8月に星組トップスターに就任した。
ananスペシャルエディション版表紙に初登場する暁。カバーは、ラフかつ上品さも感じられるクラッシュ感あるデニムのセットアップ姿で、グッと見上げる視線で読者を魅惑するカットに仕上がった。さらに中面グラビアでも、スタイリッシュかつアヴァンギャルドな“暁千星像”を余すところなく披露する。
今回のグラビアは、暁からあふれる洒落感に満ちた凛々しさ、純朴な色気、大人な遊び心など、まばゆくきらめく多面的な魅力を3つのシーンで構成。ブラックスーツ、グレーのセットアップにヒョウ柄のファージャケットを羽織った装い、そして、デニムのセットアップ姿など、それぞれで異なる暁の一面を見せる。
ロングインタビューでは、次回公演『ダンサ セレナータ』への意気込みはもちろん、トップスター就任後一ヶ月あまり、現在の心境とこれからの星組への想い、理想とするトップスター像についても語る。
