久保建英が先発のレアル・ソシエダ、ベティスに敗れて3連敗…開幕5試合未勝利に
ラ・リーガ第5節が19日に行われ、ベティスとレアル・ソシエダが対戦した。
レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が2試合ぶりに先発出場した一戦は、7分にクチョ・エルナンデスのゴールでベティスが先制したが、直後の13分にブライス・メンデスが左足で同点弾を決めてレアル・ソシエダが追いつくことに成功した。
それでも、後半に入り、49分にGKアレックス・レミロがクロスを弾き切れず、最終的にはオウンゴールでベティスが再びリードを手にすると、69分にはパブロ・フォルナルスがダメ押しゴールを決めて、3−1でベティスが勝利を収めた。
この結果、ベティスが今季2勝目となる4試合ぶりの白星を手にした一方で、レアル・ソシエダは3連敗で、開幕から5試合未勝利（2分け3敗）となっている。なお、久保は66分までプレーした。
次節、ベティスは24日に行われるヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節のノッティンガム・フォレスト戦後、28日にホームでオサスナと激突。レアル・ソシエダは24日にホームでマジョルカと対戦する。
【スコア】
ベティス 3−1 レアル・ソシエダ
【得点者】
1−0 7分 クチョ・エルナンデス（ベティス）
1−1 13分 ブライス・メンデス（レアル・ソシエダ）
2−1 49分 オウンゴール（アレックス・レミロ／ベティス）
3−1 69分 パブロ・フォルナルス（ベティス）
