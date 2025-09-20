久保建英が先発のレアル・ソシエダ、ベティスに敗れて3連敗…開幕5試合未勝利に

　ラ・リーガ第5節が19日に行われ、ベティスとレアル・ソシエダが対戦した。

　レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が2試合ぶりに先発出場した一戦は、7分にクチョ・エルナンデスのゴールでベティスが先制したが、直後の13分にブライス・メンデスが左足で同点弾を決めてレアル・ソシエダが追いつくことに成功した。

　それでも、後半に入り、49分にGKアレックス・レミロがクロスを弾き切れず、最終的にはオウンゴールでベティスが再びリードを手にすると、69分にはパブロ・フォルナルスがダメ押しゴールを決めて、3−1でベティスが勝利を収めた。

　この結果、ベティスが今季2勝目となる4試合ぶりの白星を手にした一方で、レアル・ソシエダは3連敗で、開幕から5試合未勝利（2分け3敗）となっている。なお、久保は66分までプレーした。

　次節、ベティスは24日に行われるヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節のノッティンガム・フォレスト戦後、28日にホームでオサスナと激突。レアル・ソシエダは24日にホームでマジョルカと対戦する。

【スコア】
ベティス　3−1　レアル・ソシエダ

【得点者】
1−0　7分　クチョ・エルナンデス（ベティス）
1−1　13分　ブライス・メンデス（レアル・ソシエダ）
2−1　49分　オウンゴール（アレックス・レミロ／ベティス）
3−1　69分　パブロ・フォルナルス（ベティス）


