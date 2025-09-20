スペイン１部で日本代表ＭＦ久保建英（２４）の所属するレアル・ソシエダードは敵地でベティスに１―３で３連敗となりリーグ開幕から２分け３敗と今季初勝利はならなかった。

２試合ぶりのスタメンでリーグ２００試合出場となった久保は何度かチャンスをつくるものの得点にはつながらず、足首を負傷している影響もあって精彩を欠いた。試合を中継した「ＤＡＺＮ」で解説を務めた元日本代表ＭＦ福田正博氏は久保について「どうしても相手との関係性もあって守備の時間が長かったかな。その中でも攻撃で何回か違いを出せたと思う」と評価した。

万全ではない久保は１―１の後半２１分に交代すると、そこから２失点しチームは敗戦。地元メディア「ＥＬ ＤＥＳＭＡＲＱＵＥ」は選手採点で久保に５点を付け「足首の包帯から１００％ではないことは明らかだったが、彼はベストを尽くした。チームを勝利に導くには、この日本人が本来の調子を取り戻さなければならない」という。

さらにスペイン紙「ムンド・デポルティボ」は「スタメンとして残り、まぎれもないスターの地位を維持したいのであれば、もっと積極的にプレーし、より良い判断を下す必要がある。カウンターアタックでパスを出すべき時にパスを出しておらず、唯一のシュートはブロックされた」とし「交代となり、包帯を巻いた足首の痛みに顔をしかめていた」と報じていた。