実は夫婦だと知って驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 「黒羽麻璃央×桜井ユキ」夫婦を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女287人を対象に、「俳優の芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、実は夫婦だと知って驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
2位は、黒羽麻璃央さんと桜井ユキさん夫婦。2021年放送のテレビドラマ『リコハイ!!』（TBS系）での共演がきっかけで2022年に結婚。黒羽さんは、「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で準グランプリを受賞し、ミュージカル『テニスの王子様』や『刀剣乱舞』など数多くの舞台作品に出演。桜井さんは、テレビドラマ『真犯人フラグ』（日本テレビ系）やNHK連続テレビ小説『虎に翼』などに出演し、演技派俳優として知られています。
桜井さんはトーク番組などで、7歳年下の黒羽さんとの結婚生活では、“一人だけの時間”も大切にしていることを明かしています。
回答者からは、「イメージが正反対だからびっくりした」（40代女性／群馬県）、「結婚しているイメージがなかったので」（50代男性／愛知県）、「結婚するタイプだったのかと驚いたから」（30代女性／大阪府）、「単純に知らなかった。夫婦像を想像できない」（40代女性／栃木県）などの声がありました。
アイドルグループ・Hey！Say！JUMPのメンバーで俳優の有岡大貴さんと松岡茉優さんは、2024年6月に結婚を発表。有岡さんはテレビドラマ『コード・ブルー』シリーズ（フジテレビ系）や映画『シン・ウルトラマン』、松岡さんは映画『ちはやふる』シリーズやテレビドラマ『コウノドリ』（TBS系）など、数多くの作品に出演しています。
2人とも子役から活躍し、漫画『ワンピース』が好きという共通点から意気投合し、8年の交際期間を経ての結婚に、ファンからも祝福の声が殺到しました。
回答者からは、「二人ともまだ若い感じに見えるのでびっくり！」（50代女性／青森県）、「組み合わせが意外だなと感じる二人」（30代女性／東京都）、「まず有岡くんが童顔過ぎて結婚してるイメージがなく、松岡茉優さんもプライベートがミステリアスな雰囲気があったため、この2人が夫婦だと知った時はとても驚きました」（40代女性／沖縄県）、「有岡君は絶対に結婚しないと思っていたから」（30代女性／秋田県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
