好き＆行ってみたい「山口県のダム」ランキング！ 2位「湯の原ダム」、断トツ1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月26日〜9月2日の期間、全国10〜60代の男女224人を対象に、「ダム（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい山口県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自然に囲まれた静かな景観と展望スポットが魅力だから」（30代女性／東京都）、「ダムカードがもらえる。見学がしやすい。周辺でピクニックができる」（40代女性／岡山県）、「周辺に公園が整備されているのでゆっくり過ごせますし、散策はピクニックで訪れる方も多いので一度行ってみたいです」（30代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「ダム近隣には歴史的名所が点在する、山口県では格式の高い領域となっています」（40代男性／山形県）、「全国でも珍しい形のアーチダムで、ダム湖では遊覧船もあり、楽しそうだから」（30代男性／鳥取県）、「湖畔に広がる阿武川ダム湖は自然が豊かで、キャンプや釣り、サイクリングなどのアクティビティが楽しめます。特に静かな湖畔の雰囲気は落ち着きがあり、ゆったりとした時間を過ごせる環境が魅力です。山口県の自然に包まれたロケーションで、四季折々の景観を楽しめることから訪れてみたいと感じました」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：湯の原ダム／14票湯の原ダムは、下関市郊外の自然豊かなエリアに位置し、市街地からもアクセスしやすい気軽な自然スポットとして親しまれています。周辺には遊歩道や公園が整備されており、四季折々の風景を楽しみながら散策できる環境が魅力。春には桜、秋には紅葉と、季節によって異なる表情を見せてくれます。観光地のような派手さはありませんが、静かな時間を過ごしたいときにぴったりの場所。地元の人にとっても心休まる憩いのダムです。
1位：阿武川ダム／50票萩市川上にある阿武川ダムは、四方を山々に囲まれた静寂なロケーションに広がり、雄大な自然が訪れる人々を魅了します。湖畔にはキャンプ場や温泉などのレジャー施設が整備されており、家族連れやアウトドア愛好家にも人気のスポット。春の新緑や秋の紅葉が彩る風景は、写真映えも抜群で、季節を感じながら過ごせる時間が何よりのぜいたくです。自然の中で心身をリセットしたいときに、ふと思い出すような、そんな力を持ったダムです。
