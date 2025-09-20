ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 国道１０号「仙巌園前」で事故 一時通行止め 現在も片側通行 国道１０号「仙巌園前」で事故 一時通行止め 現在も片側通行 国道１０号「仙巌園前」で事故 一時通行止め 現在も片側通行 2025年9月20日 9時8分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 警察によりますと、交通事故の影響で、国道１０号の仙巌園前は、２０日午前８時２０分から通行止めとなりました。その後、午前８時４６分から片側通行となっています。付近を通る際は注意してください。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 国道10号で車2台絡む事故 現場は片側交互通行 鹿児島市 台風19号が列島直撃？ 予報円とシミュレーションの違いなぜ 「台風の進路予想」に影響する要素とは【雨・風シミュレーション20日（土）～30日（火）】台風情報2025 ユナイテッド ”勝負の1か月”第2ラウンドはダービーマッチ！ 「今”負ける気がしない”」 18日ホーム戦 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, デイサービス, 金属加工, 徳島, 法要, 東京, 老後, 鎌倉, 仏壇, 介護