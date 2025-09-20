松村沙世さんが制作した玉盃

自給自足に憧れて移り住んだ石川県で伝統工芸「九谷焼」に出合い、技法を学んだ女性が作家として活動している。2022年に購入した石川県加賀市の古民家を自宅兼工房に改装。「伝統技術を極めながら、自分なりの作風を生み出したい」と制作に励む。（共同通信＝乾真規）

九谷焼作家松村沙世さん（35）は大津市に生まれた。2017年から沖縄県で地域おこし協力隊員として活動するなどしていたが、東北地方の山村で自給自足の生活を送る女性を描いた映画「リトル・フォレスト」に魅了されて移住を決めた。富山や福井、岐阜各県などを巡って候補先を探す中、山あいにある築約100年の木造家屋に「直感で一目ぼれした」。

2022年4月に夫と加賀市に転居。畑で野菜を育て、近所付き合いに恵まれて理想の生活を実現できたと感じていた。

九谷焼の存在は知らなかったが、陶芸に興味があり「思い切って新しい仕事を始めよう」と、移住直後に石川県立九谷焼技術研修所（能美市）に入学。洋絵の具を水彩画のように薄く塗り重ねる「薄絵」という技法を学び「自分の求める繊細な表現ができる」と、2年間の修業に打ち込んだ。

卒業制作では「生と死」を表現しようと、母体に見立てたつぼに淡い色調で胎内を描いた作品を発表。研修所が買い上げ永久保管する「パーマネントコレクション」に選ばれた。

現在、作家として活動し県内外の展示会に出品。花びら一枚一枚に陰影をつけながら絵付けし、何度も焼成して色を重ねる作業は途方もなく、最近は「畑作業をする時間すら惜しい」と作品作りに没頭する日々だ。

それでも今の生活が理想という。松村さんは「この土地に根を張って制作を続け、暮らしていきたい」と目を輝かせた。

石川県立九谷焼技術研修所のパーマネントコレクションに選ばれた松村沙世さんの作品