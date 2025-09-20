感情を露わに戦う姿が、ファンの胸を打った。「大和証券Mリーグ2025-26」9月19日の第2試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が移籍2戦目で初トップを獲得。第1試合では永井孝典（最高位戦）がデビュー戦勝利を飾っており、チームはこの日2連勝を達成した。

【映像】内川幸太郎、鬼気迫る表情で逆転の瞬間

この試合は東家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、内川、HIRO柴田（連盟）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びでスタートした。東場は黒沢が先行し、内川は2着目で南入する。白鳥にかわされ3着目で迎えた南3局、内川に大チャンスが到来。赤2枚、ドラ3筒を2枚使いのタンヤオ・平和をテンパイすると、これをしたたかにダマテン。すると、トップ目の黒沢から1筒が出て満貫のアガリ。トップ目に浮上した。

2着目の白鳥と4000点差で迎えた南4局。白鳥が白と北、そして4筒をポンしてドラの9筒単騎待ちでテンパイした。終盤に追いついた内川、待ちはドラ表示牌待ちのカン8筒だ。役がなくロンではアガれない状況。背水の決断で、鬼気迫る表情とともにリーチを敢行した。視聴者コメント欄は「リーチか！」「いい勝負！」「熱い！」「やってみろ内川」と大盛り上がりに包まれた。

山にはそれぞれ1枚ずつ。白鳥は危険牌を掴んで後退、黒沢もテンパイに届かず、局は流れるかに見えた。しかし最後に動いたのは4着目から素点回復を狙った柴田。放たれた8筒を捕らえ、内川がリーチ・ドラ・裏ドラの5200点で勝負を決めた。

自身の開幕戦となった16日の試合ではラスに沈み、トップ者は白鳥だった。勝利者インタビューでは「リベンジに燃えていましたね」とコメント。さらに「特に1戦目、プロ6年目の永井さんがいいトップを取ってくれて、身が引き締まりました」「今日は押し引きをしっかりして、変な気持ちのブレでオリてしまうことがないようにしました。永井さんは本当によく戦っていた」と続け、ルーキーの活躍に大きな刺激を受けていたようだった。

最後に決め顔でガッツポーズも披露。ファンからは「世界の内川、良い顔になったな」「素晴らしいトップでした」「ウッチー最高やな」「いいチームになったな〜風林」と称賛の声が相次いでいた。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）4万4200点／＋64.2

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万4000点／＋14.0

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）2万9200点／▲10.8

4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）−7400点／▲67.4

【9月19日終了時点での成績】

1位 KADOKAWAサクラナイツ ＋87.7（2/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋56.5（4/120）

3位 EX風林火山 ＋52.7（4/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋37.4（2/120）

5位 TEAM雷電 ＋30.3（4/120）

6位 BEAST ＋14.1（4/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲10.9（2/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲38.2（4/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲95.0（2/120）

10位 EARTH JETS ▲134.6（4/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

