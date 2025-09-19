着る人自身に仕立てられていくような服　ミスターイットから新ライン「mister it. ″essayage″」が登場

砂川卓也が手掛ける「ミスターイット（mister it.）」が、オリジナルのジャージー素材を使用した新ライン「ミスターイット エセイヤージュ（mister it. "essayage"）」を2026年春夏コレクションと併せて始動した。

ライン名「essayage」は、フランス語で「試着」や「試す」を意味する言葉。砂川がパリのアトリエでオートクチュール制作に携わっていた際、服を身体に合わせて仕立てるうえで欠かせなかったのが、このフィッティング（essayage）の作業だったという。新ラインはその発想を発展させ、「着用者が着ることで仕立てられていく服」という考え方をもとに誕生。着る人の生活や動きに合わせて変化し、やがて身体に馴染んでいくようなアイテムを提案する。

砂川はデザインする上で「服を愛用していく過程で、その人の体の動きに合わせて生地が伸びたり形が変わったりすることで、オートクチュールのようにその人にピッタリとあった1着になっていくこと」をイメージしたと語り、「既存ラインとは異なる新たな一面を楽しんでもらいたい」とコメントした。

オリジナル生地は、縦糸に綿を、横糸にラメ糸を使用。動くたびに横糸のラメが控えめに光り、さまざまな表情を見せる。また着用を重ねることでラメが少しずつ表面に現れ、唯一無二の経年変化も楽しめる。

アイテムのラインナップは、ジャケット「Alistair-essayage-es」（10万7800円）や長袖シャツ「Stefanie-essayage-es」（4万6200円）、スカート「Aurelie-essayage-es」（4万6200円）、パンツ「Elisa-essayage-lame-es」（7万5900円）、コルセット「Manon-essayage-es」（3万4100円）など計14型。シャツやデニムといった日常的で誰もが持つアイテムを軽やかなジャージ素材で仕立てることで、ブランドの持つクチュールのアイデンティティを新たな形として提案するとともに、より日常に寄り添ったものづくりを目指したという。

ミスターイットは、デビュー当時から一貫してデザイナーの友人からインスピレーションを得てコレクションを製作しているが、新ラインも同様のプロセスを踏襲。各アイテムには、それぞれ着想源となった友人の名前が付けられている。

なお、同ラインはブランドの新たな軸としてシリーズ化し、同じ素材を用いて継続的に展開していく予定だという。