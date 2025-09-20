バンダイは、『未来戦隊タイムレンジャー』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] デルタフォーメーション タイムシャドウ【プレミアムバンダイ限定】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

『未来戦隊タイムレンジャー』放送開始から25年を記念して「SMP タイムロボ」と完全連動する2号ロボ「タイムシャドウ」が登場。

ステルスモードからバトルモードに変形して、武器のシャドウセイバーも手に装備可能。さらに、別売りのタイムロボと合体して、タイムロボ シャドウアルファとタイムロボ シャドウベータにもフォームチェンジして、大型武器「プロディバイダ―」もソードモードからバスターモードに変形可能となっている。



















(C)東映