東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場発着）

女子20匐ナ發行われて、藤井菜々子（26、エディオン）が銅メダル獲得。日本新記録の1時間26分18秒で世界陸上、オリンピックを通じて日本競歩女子史上初となるメダルとなった。

優勝はＭ.ペレス（29、スペイン）が35劼房，い廼皀瓮瀬襦∪こξ上初となる2大会連続二冠となった。6大会連続の世界陸上となった岡田久美子（33、富士通）は1時間30分12秒で18位、大学生ウォーカー・柳井綾音（21、立命館大）は1時間35分44秒で37位だった。

女子20劼離魁璽垢蝋駑競技場のトラックを約3周半してから競技場を出て、聖徳記念絵画館の近くから銀杏並木を巡る1周1劼亮回コースを18周した後に、競技場に戻る。35匐ナ發ら北の折り返し地点及び南の折り返し地点が約80m南に移動した。

2026年から世界大会の20匐ナ發魯蓮璽侫泪薀愁鵑汎韻21.0975劼傍離が変更されるために20劼郎Ｂ膕颪最後となる。直近の世界陸上、オリンピック™と世界大会の女王たちが出場、日本からは藤井、岡田、柳井の3選手がメダルに挑んだ。

気温21.3℃。湿度91％と涼しい気象条件、スタート前には日本の3選手が会話しながら並んで歩き、国立競技場の観衆に向かって笑顔で手を振る姿も見られた。

スタートから飛び出したのはパリオリンピック™金メダリストで世界記録保持者の楊家玉（29、中国）、その後ろに藤井がついていった。岡田、柳井は中団でレースの展開を伺った。

2夘婉瓩任論こξ上オレゴンで20辧35劼瞭鶸ГK.ガルシアレオン（31、ペルー）が先頭を引っ張る形、藤井は序盤の給水は取らずにしっかりついていった。3劼任浪田が20位でトップと8秒差、柳井は32位で14秒差となった。

ハイペースとなった5夘婉瓩如▲肇奪彌乎弔防佞韻討い詁０罎老彁擦靴慎訖紊納回コースの偶数周回でスペシャルドリンクを補給していた。6.5劼農萋はM.ペレス（29、スペイン）、A.パルミサノ（イタリア）と35匐ナ發龍癲Χ筌灰鵐咾レースを引っ張った。

ペースが上がり始めた8劼任論萋集団が7人、藤井は落ち着いてレース展開を伺ってついていった。10劼妊肇奪彌乎弔8人、35匐ナ發龍筌瓮瀬螢好箸離僖襯潺汽里遅れ始め、藤井は1枚の警告を受けてしまった。警告は3枚受けると2分間ピットレーンで待機、4枚受けると失格となる。

それでも12劼任眛０罎蝋欧討困棒萋集団についていった。サバイバルレースとなった展開、徐々にペースが上がり始めて14夘婉瓩農萋は5人、藤井はこの中にしっかりついていった。

15劼任論萋は4人、藤井はメダル争いに加わった。そして、15.3劼任論こξ上オレゴンの二冠・ガルシアレオンを抜き、藤井は3位へ上がった。メダル争いはペレス、A.ゴンザレス（26、メキシコ）、藤井に絞られた。

16劼35劼龍皀瓮瀬螢好函Ε撻譽垢スピードを上げて徐々に距離を離していった。3位で追う藤井だったが。17.8夘婉瓩2度目の警告を受けてしまった。2位・ゴンザレスとの差はわずか2秒。

周回コースラスト1周、藤井は2位のゴンザレスを追っていった。コーチ陣からは警告に注意しろという掛け声が飛んだ。4位のガルシアレオンも10秒差で藤井に迫っていた。

国立競技場に戻ってくると、5位のP.トレス（24、エクアドル）が驚異のスパートを見せて一気に追い込んできた。トラックに入ると、トレスが迫り、藤井が逃げる形、2枚の警告を受けている藤井はカードにも気を付けながらトレスのスパートから逃げた。

残り10mでギリギリに迫られると、藤井は何とか逃げ切り、1時間26分18秒の日本新記録で日本史上初の銅メダルを獲得した。

レース後、藤井は日本新記録に「全然気づいてなかったんですけど、まさかこの大会でベストがでるとは思ってなかったのですごくうれしいです」と笑顔で話し、「今大会は本気でメダルを狙って、勝ちに来たので、その通りになったというか、自分の思い描いたレースが出来たので大感激です」と振り返った。

最後の大接戦には「この順位で競技場に入ったことも嬉しかったですし、思ったより人がたくさんいて、うわーーってなったのが本当に気持ちよかったです」ち口にし「いつも男子がメダルを取っていて女子はまだまだと言われてきたので、必ず私が取るっていうふうにきょうまで練習してきたので次の大きな一歩に踏み出せたかなと思います」と語った。



【女子20匐ナ癲〃覯漫

金）M.ペレス 1時間25分54秒

銀）A.ゴンザレス 1時間26分06秒

銅）藤井菜々子 1時間26分18秒

4位）P.トレス 1時間26分18秒

