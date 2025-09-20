◆米女子プロゴルフツアー アーカンソー選手権 第１日（１９日、米アーカンソー州ピナクルＣＣ＝６４３８ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、勝みなみ（明治安田）が８バーディー、ボギーなしの８アンダー６３をマークし、サラ・シュメルツェル（米国）と並んで首位発進した。

ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「序盤から連続バーディーが来て、そこから惜しいバーディーパットがありながらも、いいバーディーパットを決められた。すごく流れのいい一日だった」と振り返った。

２０１８、２１年に大会を制している畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が１イーグル、６バーディー、１ボギーの７アンダー６４で回りトップと１打差の３位につけた。

西郷真央（島津製作所）が６アンダーで９位。山下美夢有（花王）、古江彩佳（富士通）、岩井千怜（ホンダ）が５アンダーで１８位。渋野日向子（サントリー）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が４アンダーで３４位。

岩井明愛（ホンダ）は１アンダーで８６位、吉田優利（エプソン）と西村優菜（スターツ）はイーブンパーで１０６位、馬場咲希（サントリー）は１オーバーで１２４位、笹生優花（アース製薬）は２オーバーで１２９位と出遅れた。