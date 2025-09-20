◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ポストシーズン進出へのマジックは「１」となっており、この日の試合に勝つか、ダイヤモンドバックスが負ければ、１３年連続のポストシーズン進出が決まる。

試合前にロバーツ監督は、中継ぎのコペックが負傷者リスト（ＩＬ）に入り、代わりにクラインが昇格することを明言。コペックは前日１８日（同１９日）の本拠地・ジャイアンツ戦で２点をリードした７回に３番手で登板したが、先頭からいきなり２者連続四球を与えるなど、１８球を投げて１０球がボールと制球が定まらず、１アウトしか奪えずに降板した。直近は２登板連続で失点し、４登板連続で四球を与えていた。

コペックは７月に右膝の手術を受け、９月に復帰したが、復帰後は６登板で防御率が６・７５と状態が上がっていなかった。ロバーツ監督は「タフな決断。ポストシーズンへ向けて可能性を残しておく」と説明した。リリーフ陣ではスチュワート、佐々木らもマイナーで調整を続け、昇格が間近になっている。