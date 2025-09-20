東京世界陸上第8日

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日に行われた。国立競技場発着のコースで争う女子20キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が、銅メダルを獲得。1時間26分18秒の日本新記録で、競歩女子で初の表彰台となった。

藤井は序盤から積極的なレースを展開。15キロ過ぎに単独3位としたが、終盤に警告2枚。あと1回の警告でペナルティゾーンで2分の待機となる大ピンチの中、後続の追い上げを振り切った。

ラストに追い込んできたパウラミレナ・トレス（エクアドル）とは、1時間26分18秒の同タイム。差にしておよそ50センチほどの激戦で、陸上ファンにも衝撃が広がった。

Xには「同タイム僅差で凌いだ」「最後ギリギリの3位だったからヒヤヒヤだったけど。同タイムだったし」「最後ゴール前ギリギリよく凌いだね。同タイムだよ」「4位と同タイムで僅差だったんだ…ほんと最後まで粘ったね」「競歩も3着同タイム！！！」「競歩のデッドヒートは心臓に悪い」「後ろのラストスパートは一発レッドのリスク負って…」などの声が上がっていた。

藤井とトレスは見た目にも分かる着差ありだったが、今大会の男子マラソンは同タイムで写真判定となり、0秒03差で優勝争いが決着した。



（THE ANSWER編集部）