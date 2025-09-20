今シーズンの優勝者とメルセデスランクや賞金ランクの上位者しか出場できない最終戦を除けば、今年の女子ツアーも今大会を含めてあと10試合。米女子ツアー挑戦を視野に入れる選手には残されている時間は少ない。

10月7日時点で世界ランク75位以内なら同ツアーの最終予選会（12月）を受けられる。ということは、「締め切り」まであと3試合しかない。来季、米ツアーでプレーを考えている桑木志帆（22）は、現在75位。「来年からでも行きたい」というルーキーの入谷響（19）は96位。入谷と同じくルーキー優勝を飾った荒木優奈（20）は76位。「将来は米ツアーへ行ってみたい」というから、プロ1年目で予選会にチャレンジしても不思議ではない。

ツアー関係者が言う。

「現在メルセデスランク1位で世界ランク68位の佐久間朱莉（22）は、米ツアー挑戦を公言はしていないが、ジャンボ尾崎に指導を受ける同門の笹生優花（24）や西郷真央（23）は海外メジャーに勝ち、今季は米下部ツアーでプレーしている原英莉花（26）も来季からレギュラーツアーへ昇格が決まった。刺激にならないはずがない。すでに、その気になっているかもしれません」

あと3試合で世界ランクの75位以内は無理でも米ツアーへの道はある。

一昨年の稲見萌寧（26）や昨年の竹田麗央（22）がそうだったように、日米ツアー共催のTOTOジャパン（11月）で優勝することだ。

「ただし、この大会には米ツアーメンバーが43人出場するので、国内ツアーからは35人しか出られない。その出場者は4試合先の富士通レディス終了時のメルセデスランクで決まる。それまで米ツアーのことなどこれっぽちも口にしなかった選手が、TOTOが開幕して優勝を狙える位置にいると、『もし勝てれば行ってみたい』という者はけっこういます。出場枠ギリギリや圏外の選手は、少しでも上位でフィニッシュしてポイント稼ぎたい。昨年は左足首などの故障で苦しんだ神谷そら（22）は米ツアーの2次予選会を受けて惨敗したが、今季は5月に復活優勝を果たした。TOTOからなら夢舞台は狙えます」（前出・関係者）

初日の神谷は5アンダー3位。佐久間3アンダー10位、桑木2アンダー18位。入谷はイーブンパ46位と出遅れた。