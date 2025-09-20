今大会最多の5万8643人の観衆を飲み込んだ国立競技場に待っていたのは、まさかの結末だった。女子やり投げの予選が行われた19日、大会連覇を目指したパリ五輪金メダリストの北口榛花（27）が予選敗退。「走りと技術が噛み合わなかった。春先からケガが続き、いろいろ悩んで精神的にも苦しい部分があったけど、その度に世界陸上があるからと練習に戻れた。皆さんに感謝したい」と涙をこぼした。

予選A組の試技順1番目に登場した女王は、1投目で60m31をマーク。予選通過ラインの62m50には届かなかったが、スタンドの大歓声に笑顔で応えた。6月下旬に右肘を痛め、7月の日本選手権を欠場。実戦復帰した8月のダイヤモンドリーグ（DL）第13戦は50m93の最下位、直後のDLも60m72で最下位だったことを考えれば、手応えを感じる1投目となったはずだった。

しかし、その笑顔は次第に曇り出す。記録を伸ばすライバルとは対照的に、2投目は60m38、最後の3投目は58m80でA組8位。上位12人の決勝進出に望みをかけ、B組の結果を待つことになったが、結局、予選最終順位14位で敗退した。

「今大会のチケット販売は開幕前に45万枚を突破して、その時点で過去2大会（91年東京、07年大阪）を上回った。中でも北口の女子やり投げが最大の目玉競技で、真っ先に完売したのが決勝が行われる20日夜のイブニングセッションで、続いたのが予選が行われるこの日のイブニングセッションでした。20日の“プラチナチケット”を持っていたファンの悲鳴が聞こえてきます」（テレビ局関係者）

北口が「長い休みが必要かもしれないけど、強くなって戻ってきたい」と前を向いたことだけが救いである。

