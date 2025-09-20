「最高の仲間たちと最高のシーズンを過ごせたからこそ、いまがその時だと思った」

サイ・ヤング賞を3回、MVPを獲得したこともあるメジャー通算222勝（96敗）の左腕カーショー（37=ドジャース）が日本時間19日、会見でこう言って引退を表明した。

「僕がトレーニングルームに行ったら、すでにカーショーがすごく練習していたり、いつもトレーニングをハードにやっていた。こういう選手が活躍するんだなと思いました」

同僚の山本由伸（27）がこう言えば、佐々木朗希（23）は、「あれだけ偉大な選手の現役で投げる姿を、裏でどういう準備をしているか、ロッカーでどういう過ごし方をしているかを見られただけでも僕の野球人生の財産です」とコメントした。

ともにレジェンドに刺激を受けたようだが、2人以上に関わりが深いのは大谷翔平（31）だろう。

日本ハムの寮にいたころからメジャー中継を見ていた大谷は当時、日刊ゲンダイのインタビューに答えてこう言っている。

「もともとカーショー選手が好きだったんです。左に珍しいオーバーハンド。どちらかといえばスリークオーター気味に投げるピッチャーが多い中で、左であそこまで上から思い切りたたくピッチャーもあまりいないですし。すごく軌道が読みづらそうだなとは思いながら見ています」

メジャーを志していたころから、カーショーは憧れの存在だった。

しかし、メジャー挑戦のタイミングから2人の関係は微妙に。ポスティングでメジャー挑戦した2017年オフ、評判の二刀流選手が格安で手に入るとあって米球団による大争奪戦に発展。1次の書類選考をクリアして2次面談に進んだ7球団うちのひとつがドジャースだった。この年、最優秀防御率（2.31）をマークした当時のエース・カーショーは結婚記念日にもかかわらず面談に同席するも、大谷が選んだのはエンゼルス。するとカーショーはこう言った。

「時間と労力の無駄遣いだった。彼（大谷）は明らかにDHをやりたがっていたからね」

当時DH制のなかったナ・リーグは最初から選択肢に入ってなかったのではないかと捨てゼリフを吐いたのだ。

レギュラーシーズンに入ってからも、大谷に関する質問には「興味がない」と素っ気なかった。

エンゼルス時代の6年間、大谷はカーショーに計11打数無安打、4三振と抑えられた。カーショーがコイツだけは許せないと力を入れたのか、大谷に憧れだった選手のひんしゅくを買った“負い目”があったのか、それはともかく、手玉に取られた。

だが、大谷は投打の二刀流として21、23年とMVPに。23年には44本塁打でタイトルを獲得、オフにプロスポーツ史上最高額となる約1015億円でドジャースに移籍したことで、カーショーの大谷を見る目が変わった。移籍1年目の24年はメジャー史上初の54本塁打−59盗塁を達成し、チームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献すると、こんな言い方をしている。

「彼（大谷）を見ていると勤勉さがわかる。毎日が同じ。投手としてのリハビリを欠かさず、練習を繰り返し、本塁打を打って、盗塁を増やす。疲れを見せず、愚痴もこぼさない。本当にクールだよ」

「彼が勝利にどれだけこだわっているか。特にビッグゲームでのエネルギーは見ていて楽しい。間違いなくチームに活力を与えている」

かつての「興味がない」という発言が180度、変化したのだ。

◇ ◇ ◇

