1発、2発、3発、4発……数えるのも嫌になるくらいの突っ張りに耐え、白星を掴んだ。

小結の安青錦（21）が20日、ベテランの高安（35）と対戦。立ち合いから回転の速い“速射砲”ばりの突っ張りを、およそ30発浴びながらも前進を続け、最後は懐に入って寄り切った。

これで4勝2敗。先場所は前頭筆頭で11勝しており、今場所の成績次第では来場所が大関とりのチャンスとなる。

「高安の素早い突っ張りは一見、軽い上突っ張りに見えるかもしれないが、きちんと腕を引いて伸ばす、威力のある一撃です。それを30発も食らえば、ほとんどの力士は上体を起こされてもおかしくない。足腰と体幹が強い安青錦だからこそ、耐えられたのでしょう」（角界OB）

今後はさらなる出世が期待されるウクライナ出身の新鋭だ。

「大関までは順調に出世できるのではないか。安青錦は低い姿勢から相手の体に頭をつけ、まわしを取ってからの寄りが武器。昔の小兵力士に多かったように、相手に警戒された方が強みを発揮するタイプです。その好例が3日目の琴桜戦。先場所、内無双で敗れた琴桜は『絶対に頭をつけさせない』と言わんばかりに距離を取って突き押しを繰り出したが、むしろ安青錦の思うツボ。まわしに執着せず、一方的に押し出した。業師で知られた師匠の安治川親方（元関脇安美錦）ばりの技と頭脳ですよ」（同）

課題もある。前に出る圧力はイマイチで、立ち合いも当たるというより、「頭をつけるだけ」が多い。初日、横綱大の里に歯が立たなかったように、正面から堂々と大きな相撲を取ってくる相手に弱い傾向がある。

もっとも、今場所が入門13場所目という若手。角界では、「これから体重も増やしていくだろうし、番付が上がれば大きな相撲も取れるようになる」ともっぱらだ。

今場所と言えば、横綱豊昇龍だ。現在単独トップをひた走っているものの、今場所こそは期待できるのかといえば、そうでもなさそうだ。いったいなぜか。親方衆が「唯一にして最大」と指摘する弱点とは何なのか。

