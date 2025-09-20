「やっぱりメダル取りたかったですね」

【もっと読む】15年前に“茶髪&へそピアス”で話題だった美人陸上選手は39歳、2児のママ…「誹謗中傷もあって病んだことも」

世界陸上は18日、国立競技場で男子400メートル決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（23=富士通）が、1991年東京大会で7位に入賞した高野進以来、34年ぶりの決勝で44秒62をマーク。日本人過去最高の6位でゴールを駆け抜けると、喜びに浸るどころか、メダルに届かなかった悔しさをにじませた。

予選でマークした44秒44の日本記録は決勝メンバーの中で一番遅いタイム。5人が43秒台という決勝はスタートから高速レースになった。

陸上に詳しいスポーツライターの高野祐太氏がこう言う。

「前半は抑え気味に入り、ラスト100メートルで怒涛のごとく追い込む爆発力が武器。準決勝も最後の100メートルは同組最速でした。決勝でメダルに絡むためには『前半にもう少し行って、後半もまとめられればメダルも見えてくる』と話していましたが、世界の壁は高く、前半で置いていかれてしまった。一方で決勝の舞台でも、前半は最下位ながら、後半は鋭い末脚で2人を追い抜いての6位は立派。ただ、2028年ロサンゼルス五輪で本気でメダルを狙うなら、まだ足りない部分はあるでしょう」

東京生まれ。ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ。城西高時代までは無名だったが、強豪・東洋大へ進学し、2年から本格化。22、23年の世界選手権を経験した。

同種目初の日本人メダリストにはなれなかったが、前出の高野氏がこう続ける。

「やっぱ悔しいですね」

「これまで長く日本人の課題といわれていたラスト100メートルで加速する中島のレースは、次の五輪でのメダルへ期待を抱かせてくれました。普通の選手は失速する後半が課題になりますが、中島の場合、前半でいかに余力を残しながら世界のトップに置いていかれずに走れるか。そこから後半の爆発力を生かせるか。ベストを43秒台に上げないとメダルには絡めない。これからは孤独な戦いになりそうです」

レース後、中島はこう振り返った。

「決勝進出を目標にしてきて、ようやく夢に見てきた舞台を、しかも国立で走ることができて幸せだったけど、それよりメダル取りたかったっていう悔しい気持ちが出てきて。力足らずで、最後なんとか追いついて6番でしたけど、前半かなり行かれてしまって、リチャード選手とか優勝した選手はさらに後半でも自分より速いスプリットで帰ってきてっていうので、やっぱ悔しいですね」

3年後こそは驚異の追い込みでメダル取りに挑む。

◇ ◇ ◇

陸上と言えば、15年前に「茶髪&へそピアス」で大きな注目を集めたあの「美人陸上選手」はいま、何をやっているのか。39歳になった本人を訪ねると、そこには意外な姿があった。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。