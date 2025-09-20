【経済ニュースの核心】

東映アニメーションは10日、フジ・メディア・ホールディングス（HD）が保有する同社株約5％が海外市場で売り出されると発表した。フジHD傘下のフジテレビは、「ドラゴンボール」や「ワンピース」など東映アニメ制作の作品を多数放映している。株式売却によってフジの保有比率は8％強から3％強へと減少するが、取引関係への影響はないとしている。フジHDの清水賢治社長は引き続き、東映アニメの社外取締役に残る。

「フジHDは、2027年度までに政策保有株式の対純資産比率を15％未満に引き下げる目標を打ち出しており、今回の東映アニメ株の売却はその一環だが、赤字に陥っているフジにとって、慈雨となる益出し案件だろう」（メガバンク幹部）という。フジHDの2026年3月期の営業損益は当初、120億円の赤字となる見通しだったが、今回の株売却で約280億円の特別利益を手にすることで一転して黒字となる。

一方、株式売り出しは「株を売られる東映アニメにとっても、一面ではメリットがある」（市場関係者）という。

東映アニメは、2022年4月には上場区分再編に伴いスタンダード市場へ移行したが、上場維持基準のうち「流通株式比率」が未達であった。その後、2024年3月期に基準は満たしたものの、流動性比率の維持は恒常的な課題となっている。このため、2024年4月に株式分割を行い、普通株式1株につき5株を割り当てるなど、投資家のすそ野拡大を進めている。今回の株売却により、流動性比率がさらに引き上げられることになる。

また、東映アニメ株の売り出しが海外市場で実施されるのは「アニメ従事者不足を念頭にした業界再編を視野に入れたものではないか」（市場関係者）との見方もある。

今やアニメビジネスは、海外での配信収益が前提となっている。日本のアニメを高く評価する海外資本との資本提携などが想定されるというのだ。実際、東映アニメは2020年11月に中国及びアジア市場開拓を一層推し進めるため、中国のパートナー企業と合弁会社「東映動漫（上海）実業有限公司」を設立している。

東映アニメは東映の連結子会社で、テレビ朝日の持ち分法適用関連会社でもある。フジHDは、東映、テレビ朝日に次ぐ第3位の大株主だ。フジHDの清水社長は「『ゲゲゲの鬼太郎』や『ドラゴンボール』などを手がけたフジアニメの功労者。いずれも東映アニメの制作で縁は深い」と語る。

■キャラクター商品化権等の版権収入も

東映アニメはテレビ向けに強く、キャラクター商品化権等の版権収入も大きい。「2025年3月期末時点で、テレビアニメ作品244タイトル、劇場アニメ作品275タイトル、その他にTVSP等を合わせ、総コンテンツ数にして約1万4000本を保有している」（大手信用情報機関）という。

業績も堅調で、2025年3月期の連結売上高は1008億3600万円（前年比13.7％増）、営業利益324億3200万円（前年比38.8％増）、当期純利益236億2300万円（前年比25.7％増）と増収増益を維持している。業績・株価も堅調な今、窮地のフジHDのお役に立てばということだろう。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）