◇ナ・リーグ カブス―レッズ（2025年9月19日 シンシナティ）

カブスの今永昇太投手（32）が19日（日本時間20日）、敵地でのレッズ戦に先発。5回4安打4失点と持ち味の安定感を発揮することはできず、日本投手6人目となるメジャー移籍初年度から2年連続の2桁勝利はならなかった。

快調に走り出した矢先に、落とし穴が待っていた。初回、先頭のフリードルをスイーパーで3球三振。続くマルテは1球で中飛に仕留めた。わずか4球で2死。しかしここからが問題だった。3番のアンドゥハーには8球粘られ、最後は高め91.9マイル（約147.9キロ）直球を左翼席に運ばれ、先制点を献上。登板した3試合連続での初回失点、初回被弾となった。

味方が勝ち越した直後、2―1の3回には1死からマクレーンに同点ソロを被弾。さらに4―2と再び勝ち越した直後の4回2死からはスティアにソロを許した。4回までにメジャー自己ワーストタイとなる3被弾。敵地の大歓声の中、厳しい表情でわずかに首をかしげる。全てがソロ本塁打ではあったが、得点直後の失点は試合展開に大きく影響した。

4―3の5回は2死三塁からフリードルに同点打を許し、この回限りで降板。あと1人のところで勝利投手の権利をつかむことはできなかった。

9月2日（同3日）のブレーブス戦で9勝目をマーク。日本投手としては史上6人目となるメジャー移籍初年度からの2年連続2桁勝利にリーチをかけた。しかし8日（同9日）のブレーブス戦では6回3失点と試合を作りながらも7敗目を喫し、前回登板の14日（同15日）レイズ戦では、5回3失点で勝ち負け付かず。安定感を示しながらも、足踏み状態が続いていた。

チームは17日（日本時間18日）に5年ぶりのプレーオフ進出を決定。今永も10月の戦いに向け「「ここで活躍することで全て報われる。今まで僕をサポートしてくれた人たちのために頑張ります」と話していた。