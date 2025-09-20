元日本テレビでフリーアナウンサーの宮崎宣子（46）が19日、自身のインスタグラムを更新。大学院卒業を報告した。

4日の投稿で、大学院卒業が決まったことを報告していた宮崎。「明日、卒業します その前日の今日は西山ゼミの卒業パーティーでした」と卒業パーティーへの出席を報告した。

「明日はIMBA生がメインなので、外国人生と一緒に卒業式に出ます。西山先生のおかげで、子育てしながらでもゼミや授業に参加できました。相葉先生から西山先生にゼミを引き継いで頂きまして、本当にお二人の教授にお世話になりました」と恩師とのショットも披露した。

「入学した時は、卒業なんてできるのかと思うほど、授業についていくことで必死でした。疲れ果ててギックリ腰にもなりました」としみじみ。「不妊治療と出産で、2度の休学を経て復学し、子育てしながらの残った必修科目と卒論に追われました」と思い出をつづった。

「あー全てやり終えたんだなと、今、しみじみしています。明日、ガウンを着てどんな気持ちになるんだろう…寝坊しないように早く寝ます！」と締めくくった。

宮崎は早大卒業を経て、2002年4月に日本テレビに入社。情報・バラエティー番組を中心に活躍し、一般男性との結婚を機に12年3月に退社。同年フリーアナウンサーとしての活動を開始し、14年に離婚。18年にハーブの会社「EMARA」を設立し、代表就任。21年12月に10歳年下のパイロットの男性との再婚を発表。22年4月には早大大学院へ進学。23年10月に第1子となる長男を出産し、24年10月に大学院への復学していた。