自民党総裁選への出馬を表明した高市早苗・前経済安全保障相（６４）は積極財政で経済成長を目指す姿勢を鮮明にした。

一部の野党が主張する「給付付き税額控除」や「年収の壁」の引き上げを打ち出し、野党に秋波を送った。従来の保守色は抑え、支持拡大を図る戦略で三度目の正直を狙う。（三沢大樹）

「国力を強くしていきたい。大事なのは強い経済だ。どこまでも経済成長を求めていく」

高市氏は１９日の記者会見でこう述べ、持論の経済成長路線を強調した。スローガンには、昨年９月の前回選と同じ「日本列島を、強く豊かに。」を選び、冒頭から約５０分間を科学技術や外交・防衛など具体的な政策の説明に費やした。

喫緊の課題として「一番実現したいのは、生活の安全保障だ」と訴え、国民民主党や日本維新の会など野党が求めるガソリン税の暫定税率廃止や所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げを主張した。立憲民主党が前向きな、低・中所得者向けに減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の制度設計に着手する考えも表明した。

一方で、自民が参院選で公約した現金給付や、自身が理解を示してきた消費税減税については実施を否定した。現金給付は野党が批判的で、消費税減税は自民の森山幹事長ら執行部が認めない立場だ。野党や自民党主流派にも配慮した判断とみられる。

少数与党として不可欠な野党との連携に関し、高市氏は「基本政策が合致する政党とできれば連立政権を組む」と述べ、連立の枠組み拡大に積極的な立場を取った。

高市氏は党内随一の保守派としてアピールしてきたが、今回は、政治信条や主張でも抑制が目立った。

前回選では、首相としての靖国神社参拝を公言し、外交面の影響を不安視する議員が離れる要因となった。今回は、記者会見で参拝について明確にしなかった。「国策に殉じられた方の慰霊のあり方、平和の祈念のあり方はしっかり考えていかないといけない」と語った上で、「総裁選に立候補する段階だ」とかわした。

陣営幹部は「ウィングを広げて支持を得たい」と語る。ただ、支持議員からは「高市氏らしさを失えば、力の源泉である保守層の支持が崩れかねない」と危惧する声も上がる。

前回選は第１回投票で１位につけながら、議員票の比重が増す決選投票で石破首相に敗れた。高市氏は前回選後、国政選などの節目ごとに支持議員らを集めた慰労会を開いた。記者会見で高市氏は「苦手な飲み会を私にしてはやったかな」と振り返り、議員票の上積みへの期待をにじませた。

閣僚から態度表明 相次ぐ

自民党総裁選では、現職閣僚による「ポスト石破」候補への支持表明が相次いでいる。

中谷防衛相と伊藤復興相は１９日の記者会見で、林官房長官を支持する考えをそれぞれ明言した。石破首相の続投を主張してきた中谷氏は「（林氏は）政策に明るく国の課題を前進させる能力がある」と語り、求められれば推薦人になる意向を示した。

麻生派の鈴木法相は東京都内で記者団の取材に、小泉農相を支持する考えを明らかにした。「同じ世代の政治家として様々な改革に一緒に取り組んできた」と支持理由を述べた。

坂井防災相と伊東地方創生相は記者会見で総裁選対応を明確にしなかったが、１９日に開かれた小泉陣営の選挙対策本部の発足式に出席した。発足式では、加藤財務相が陣営の選対本部長に就くことも決まった。

三原少子化相は１６日の自身の政治資金パーティーで小泉氏支持を宣言した。