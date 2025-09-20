「陸上・世界選手権・女子２０キロ競歩」（２０日、国立競技場）

日本記録保持者の藤井菜々子（２６）＝エディオン＝が銅メダルを獲得。競歩女子でのメダルは、五輪、世界選手権を通じて日本勢初の快挙となった。

１時間２６分１８秒で、日本新記録を更新。最後は猛追してきた４位のトーレス（エクアドル）と同タイムながら、僅差で逃げ切った。

藤井は日本記録の更新に、「全然気づかなかったが、まさかこの大会でベストが出ると思わなかったので嬉しい。今大会は本気でメダルを狙って勝ちに来た。思い描いたレースができて、大感激です」と笑った。

序盤から先頭集団で勝負。１０キロ地点を４３分３７秒で通過。１５キロ地点は１時間５分で通過した。その後先頭集団は４人まで絞られ、藤井もメダル争いに加わる。１６キロでは３位と、メダル圏内に入った。

１７キロ手前では２位まで順位を上げた。最後はトーレスの猛追を受けながら、３位でゴール。僅差で逃げ切り、国立競技場の観衆から大きな拍手を受けた。

藤井は大歓声について「苦しくなってからいろんな方の応援が耳に響いて、行くしかないとスイッチを入れ直せた。本当にこの順位で競技場に入って嬉しかったし、思ったより人がいてウワーッとなって気持ちよかった」と笑み。女子初の快挙に、「女子はまだまだと言われたが、次の大きな一歩になったかなと思います。まずは銅メダル、次は金メダルと思って歩いて行きたい」とうなずいた。

エディオンの元監督で８月２２日になくなった恩師、川越学さんの思いを背負って走り、見事にメダル獲得を果たした。