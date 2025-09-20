好きな「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキング！ 2位「三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜11日の期間、全国20〜70代の男女289人を対象に、「関東地方の三井ガーデンホテル」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好きな「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「朝食ブッフェがおいしいからです。大浴場も景色がいいです」（40代女性／千葉県）、「ディズニーが近いから利用しやすい」（20代女性／東京都）、「ホテル内にコンビニもあり、いつもご飯や夜食を買ったり忘れたものを買い足せたりととても便利」（40代女性／三重県）といった声が集まりました。
回答者からは「高層階から東京の街並みを一望できるラグジュアリーな雰囲気が魅力的」（60代男性／広島県）、「立地がよく、観光でもビジネスでも宿泊しやすい」（30代女性／千葉県）、「ロビーからの夜景がとてもきれいだったから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ／40票東京ディズニーリゾート・パートナーホテルである「三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ」は、ファミリーやカップルに大人気。開放的な大浴場や広々とした客室で、リゾート気分が楽しめる一軒です。さらに館内には全天候型のキッズプレイルームやベビーグッズの無料貸出があり、小さな子ども連れでも安心して快適に過ごせます。
1位：三井ガーデンホテル銀座プレミア／88票「三井ガーデンホテル銀座プレミア」は、銀座エリアの洗練された雰囲気に調和する上質な空間が人気。高層階からの夜景やスタイリッシュな客室デザインが、幅広い世代から“好きなホテル”として支持されています。さらに宿泊者専用のフィットネスルームや静かに過ごせるラウンジバーも備え、都心の滞在に心地よいくつろぎを添えます。
