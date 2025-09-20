三井ガーデンホテル札幌が2026年2月にリニューアル、予約受付もスタート
三井不動産は2026年2月1日、「三井ガーデンホテル札幌」をリニューアルオープンする。
リニューアルした客室「スーペリアツイン」(イメージ)
今回のリニューアルでは、"WELLNESS HARMONY"をコンセプトに、北海道や札幌らしさを感じられるデザインやアートを客室や館内の随所に取り入れる。
リニューアルした客室「エグゼクティブツイン」(イメージ)
さらに、ツインルーム・トリプルルームを増設するほか、フォースルームを新設。3人〜4人で宿泊できる客室が20室から140室へと拡大する。
また、全客室にて水回りの設備も一新する。
大浴場は、よりゆとりをもった空間を演出すべくデザイン・レイアウトを変更。女性脱衣室では、洗面スペースとパウダースペースを拡張する。
大浴場浴室(イメージ)
洗濯機やアイロン台を備えたランドリー機能や飲料や軽食の自動販売機を設置した宿泊者専用スペースも新設し、多様な滞在スタイルに対応する。
リニューアル後の予約は9月17日より受け付けている。工事にともない、10月20日からは全体休館となる。
