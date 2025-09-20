ロサンゼルス郊外の町オンタリオに2026年に誕生するドジャースの新しいマイナー球団（シングルA）の名前が「オンタリオ・タワー・バザーズ」となった。ロサンゼルスタイムズ紙がその由来について報じている。

1986年公開のトム・クルーズ主演映画「トップガン」で、クルーズ演じるパイロットが放った“It’s time to buzz the tower.”（タワーをかすめろ！）という有名なセリフが元だ。

チームのマスコットは「マーベリック」という名のハチで、これもクルーズのコールサイン（無線通信で使う呼出名称、マーベリック）から取られている。

オンタリオは第二次世界大戦中に軍用飛行場として使用された後、民間空港として拡張され内陸地域の交通拠点となった歴史を持つ。その遺産を称えると同時に、遊び心ある名前を選んでいる。

球場は1億2000万ドルを投じて建設された「ONTフィールド」。航空をテーマにしたユニークな設備を備え、家族向けのエンターテインメント施設となる。収容6500人だ。開場は映画公開から40周年、若い世代には球団名は通じないかもしれないが、「映画そのものに100％依存するつもりはない」と関係者は語っている。