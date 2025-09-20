ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦前に取材対応。精彩を欠く救援陣について言及し、復活を切望した。

指揮官は前日のジャイアンツ戦を含め直近2試合で続けて失点中の右腕コペックについて「彼をIL（負傷者リスト）に入れることにした」と説明。「内容が安定していないし、本人は“投げられる”と言っているが、本来の基準には達していない。膝の手術以降ずっと体の問題が続いていて、今の時期だからこそ決断が必要だった。競争心の強い選手だし、リセットしてポストシーズンに間に合うことを願っている」とマイナーで調子を取り戻すことを求めた。

右肩の炎症で8月9日を最後にメジャーでの登板が遠ざかっている右腕スチュワートについては「日曜にブロック・スチュワートが投げる予定で、（佐々木）朗希も日曜に投げる。その後の様子を見て、来週の判断をする。前回は球速は出ていたが、スライダーが鋭くなく全体的に精彩を欠いた。日曜にはより良い投球を期待している」と救援陣に厚みが増すことを期待した。

佐々木は18日に傘下3Aで日米通じ初の救援登板。5回から3番手で登板し、最速100.1マイル（約161.1キロ）をマークして1回を無安打無失点2奪三振だった。