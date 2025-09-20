8000円の席なのに、花火がほとんど見えなかった──。鹿児島市の花火大会で有料席を購入した観客から、そんな不満の声があがっていると地元紙・南日本新聞が報じた。

記事によると、8月23日に鹿児島市内で開かれた「かごしま錦江湾（きんこうわん）サマーナイト大花火大会」で、20代女性は8000円の有料席を購入。

公式サイトには「花火を真正面から観覧できる」と書かれていたが、実際に割り当てられた席からは、花火の7〜8割が一部または全部、木に遮られたという。

地元放送局がYouTubeで配信した映像を見ると、花火は横に広がって打ち上げられ、高さや大きさも異なっていた。だが、目の前に高い木や建物があれば、視界が遮られて見えなくなることはありえそうだ。

では、主催者側の説明と異なり、花火が十分見えなかった場合、チケット代の返金を求めることは法的に可能なのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

●有料席チケットは「快適に観覧できるサービスの提供」

──有料席を購入したのに花火がほとんど見えなかった場合、返金を求めることはできますか。

有料席のチケットは単なる座席の使用権ではなく、「花火を快適に観覧できるサービス」を提供する契約と解釈されます。公式サイトで「真正面から観覧できる」と明示していたのであれば、その表示は契約内容の一部を構成します。

したがって、花火の大半が見えなかったのであれば、提供されたサービスが契約内容に適合していない、つまり「契約不適合」（民法562条以下）にあたる可能性があります。その場合、返金や代金の減額を請求できる余地があるでしょう。

ただし、主催者側が「天候や立木で視界が遮られる場合がある」といった注意書きをしていた場合は、全額返金を求めるのは難しいかもしれません。それでも一部返金や代替措置を交渉する余地は残ります。

●「証拠を残すことが交渉力につながる」

──実際に花火が見えなかったとき、どう対応すればいいですか。

気づいた時点で会場スタッフに伝えて、席の変更などを要請するのが現実的です。その際は、遮られている状況を写真や動画で記録しておくことが大切です。後に返金や補償を求める際、証拠の有無で交渉力が大きく変わるからです。

主催者が任意に対応してくれない場合でも、消費生活センターに相談すれば、法的手続きに至らずとも解決できるケースも少なくありません。

結論としては、「真正面から観覧できる」と説明されながら実際には大部分が遮られていたなら、返金を求める法的根拠はあります。ただし、注意書きや主催者の対応によって結果は変わるでしょう。

観客としては、当日すぐに申し出ること、証拠を残すこと、事後的には消費生活センターを活用することが現実的な対処法といえます。

今年は花火を見れませんでしたが、花火は楽しく見たいものです。

●全額返金または次回大会チケットで決着

花火大会の実行委員会は9月19日、木の影響で十分に花火が見えなかった客に謝罪したうえで、チケット代の全額返金または次回大会のチケット（1万2000円相当・4人まで利用可）を贈る対応を発表した。

