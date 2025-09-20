新車67万円！ ヤマハが新型「スポーツスクーター」発表！ 電子制御クラッチ×豪華装備を採用！ 通勤にもツーリングにも最適な新型「NMAX」台湾で登場！

通勤にもツーリングにも最適な新型「NMAX」台湾で登場！

ヤマハは2025年9月5日、軽二輪スポーツスクーターの新世代の「NMAX」を台湾で正式に発表しました。

2025年モデルのNMAXは、軽二輪スポーツスクータークラスにおける旗艦モデルとして、性能、操縦性、デザイン、テクノロジーを高度に統合し、通勤にもツーリングにも使える、効率とライディングの楽しさを両立させた万能な一台です。

ヤマハ「NMAX 2025年モデル（台湾仕様）」（画像：車訊網 CARNEWS）

ヤマハの上級スクーターであるMAXシリーズの精神を受け継ぎ、高品質なデザインと最新の電子制御技術を融合。都市での通勤からツーリングまで、あらゆるシーンに対応するための装備を全面的にアップグレードしました。

デザイン面では、LEDプロジェクターヘッドライト、テールランプ、ウインカーを全面的に採用。風格のあるプロポーションと精緻なボディラインが組み合わさり、個性を際立たせます。

パワートレインの核心となるのが、新開発の電子制御クラッチ「YECVT」です。路面状況やライダーの要求に応じて動力出力を最適に調整し、安定したスムーズな加速を実現します。

さらに、街乗りに適した「T（タウン）」モードと、力強い走りが楽しめる「S（スポーツ）」モードの切り替えが可能で、瞬時にパワーを引き出す感覚は、スポーツツアラーとしての新しい生活を体現します。

装備面では、4.2インチTFTカラーメーターとLCDメーターを組み合わせた一体型デュアルメーターを新たに採用。ナビゲーションや走行情報、「YECVT」の状態表示、専用アプリとの連携といったスマート機能を統合し、新しい多機能ハンドルスイッチによって、より直感的な操作が可能になりました。

ハンドリングにおいては、MAXシリーズの共通コンセプトである高剛性のバックボーンフレームを継承し、車両全体の安定性とコーナリング時の操縦性を向上させています。

また、快適性にもこだわり、高級感あふれるスエード調のエンボス加工シートにゴールドのステッチをあしらい、人間工学に基づいた繭のようなライディングポジションと相まって、長距離走行でもライダーをしっかりと支え、MAXシリーズならではの上質な乗り心地を提供します。

NMAX 2025年モデルの台湾での価格は13万7000台湾ドル、日本円で約67万円です。