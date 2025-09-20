今季最後のマツダスタジアムでも仲の良さは健在だった。Ｘなどでファンの間でも注目されているのが、阪神の近本と広島のマスコット・スラィリー。１７日、１８日の広島戦でもスラィリーが近本に絡みに行き、２人で楽しそうに話す光景が見られた。

近本に聞くと、仲良くなったきっかけは４年前のオールスター。「自分のファンってことを言ってきてくれて」。ライバルチームのマスコットでありながら、近本ファンだったスラィリーからアタック。そこから仲が深まった。

今回のマツダでは「近本光司」のタオルを掲げるなど、今でもスラィリーの“近本愛”は止まらない。１８日には「今日でマツダ最後やな」と２人で別れを惜しんだ。

昨年８月２３日のマツダスタジアム。試合開始直前、ネクストサークルにいる近本に、スラィリーが近本のユニホームを差し出し、サインをおねだりするシーンがあった。快く応じてくれた近本に、スラィリーは２度、深々とお辞儀し、ガッツポーズ。その後、こんな秘話があった。喜んでいたスラィリーだが、実は試合直前にお願いしたことに、「よかったのかなぁ」と不安そうにしていたという。しかし、そんな心配をよそに近本はその試合でしっかり安打をマーク。「ヒット打ったから大丈夫だよ」とスラィリーに優しく声をかけたそうだ。

近本は、今年３０周年を迎えたスラィリーにＳＮＳを通じて祝福メッセージも送っていた。“相思相愛”の２人の絆はこれからも続くだろう。