Salute秋冬コレクション♡アートに着想を得た新作ランジェリー登場
ワコールが展開する人気ブランド「Salute（サルート）」から、2025年秋冬コレクションが華やかにスタート。テーマは“Works of art”。名画や工芸から着想を得たデザインが、身にまとう人の心を輝かせます。9月4日より、アルフォンス・ミュシャをイメージした〈23グループ〉を皮切りに順次発売。美しさと機能を兼ね備えた新作ランジェリーで、この秋冬を特別に彩ってみませんか？
Salute秋冬〈23グループ〉はミュシャが着想源
アルフォンス・ミュシャの優美な描写を落とし込んだ〈23グループ〉が第一弾として登場。透明感ある色彩と繊細なレースで、華やかで軽やかな印象に。
・ブラジャー（プッシュアップタイプ）
価格：9,900円（税込）～
サイズ：B65～I85（カラーバリエーションによる）
・Tバックショーツ
価格：5,500円（税込）
サイズ：M・L
・ガーターベルト
価格：8,800円（税込）
サイズ：M
・セットアップ（キャミソール＋Tバックショーツ）
価格：20,900円（税込）
サイズ：M・L
カラー（すべて共通）：OB・PI・SX・WI
さらに、［フロントエックスプラスブラ］［ボーイレングスショーツ］［ノーマルショーツ］［スリップ］も展開し、コーディネートを幅広く楽しめます♡
10月以降も続々登場！巨匠のアートを纏う
〈28グループ〉（10月発売）
エドゥアール・マネ作品をイメージ。黒を基調に、芍薬の花をあしらった華やかなデザイン。
ブラジャーBTJ428／TバックPTJ428／ガーターベルトGTJ628／ストッキングZTJ400
〈29グループ〉（11月発売）
工芸家エミール・ガレのガラス作品を想起させる透明感あるレース。特別感あふれる仕上がり。
ブラジャーBTJ429／TバックPTJ429／ガーターベルトGTJ629／ストッキングZTJ400
〈27グループ〉（11月発売）
彫刻家ジュゼッペ・ジロメッティに着想。立体的なレースと“レッド”がホリデームードを演出。
ブラジャーBTJ427／TバックPTJ427／ガーターベルトGTJ627／ストッキングZTJ400
〈25グループ〉（12月発売）
復刻企画。投票で選ばれた「衣（着物）」をテーマに、日本美を感じる刺繍とスワロフスキーを贅沢に使用。数量限定。
ブラジャーBTK425／TバックPTK425／ガーターベルトGTK625／ストッキングZTJ400
〈26グループ〉（12月発売）
ボッティチェッリの「ヴィーナス」に着想。アルバローズや貝殻モチーフが幻想的な美しさを放ちます♪
ブラジャーBTJ426／TバックPTJ426／ガーターベルトGTJ626／ストッキングZTJ400
〈23グループ〉に続き、芸術の巨匠からインスピレーションを得たランジェリーが続々展開予定です。
Salute秋冬で芸術を纏う贅沢を♡
Salute秋冬コレクションは、身に着けるだけでアートの余韻を楽しめる特別な存在。精巧なレースやスワロフスキーの煌めき、豊富なカラーバリエーションで、あなたの魅力を一層引き立てます。
芸術作品を纏うような感覚で、日常にラグジュアリーを添えてみませんか？