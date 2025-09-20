福岡管区気象台は20日午前4時、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。20日は、前線が朝鮮半島南岸から九州北部付近へ南下するため、前線に向かって暖かく湿った空気が流入し、大気の状態が非常に不安定となる。このため、20日昼前から夕方にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合、大雨警報（土砂災害、浸水害）を発表する可能性があります。





＜早期注意情報（警報級の可能性）＞20日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨「中」全域＜降水量の予想（多い所）＞20日06時から21日06時まで 1時間降水量40ミリ（全域）24時間降水量 90ミリ（全域）

落雷と突風に関する福岡県気象情報第2号（20日午前4時53分福岡管区気象台発表）

福岡県では、20日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］日本海へ進む低気圧からのびる寒冷前線が、20日夜にかけて九州北部地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、引き続き大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、福岡県では、20日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。