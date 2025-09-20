勝みなみが首位発進 大会2勝の畑岡奈紗が1差3位、西郷真央2差9位、渋野日向子34位
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 初日◇19日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーは年間2試合の3日間大会。第1ラウンドが終了し、勝みなみがボギーなしの8バーディ「63」をたたき出し、サラ・シュメルツェル（米国）と並んで首位発進を決めた。
《写真》渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！
2018年、21年と大会2勝の畑岡奈紗は7アンダー・3位タイ、西郷真央は6アンダー・9位タイと好位置で滑り出している。5アンダー・18位タイに古江彩佳、山下美夢有、岩井千怜。4アンダー・34位タイには渋野日向子と竹田麗央が並んだ。岩井明愛は1アンダー・86位タイ。吉田優利と西村優菜はイーブンパー・106位タイ、馬場咲希は1オーバー、笹生優花は2オーバーと出遅れた。今季限りでの引退を発表したステイシー・ルイス（米国）は3アンダー、ネリー・コルダ（米国）は2アンダー。昨年覇者のジャスミン・スワンナプーラ（タイ）は2オーバーにつけている。
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに【写真】
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
