＜速報＞渋野日向子は初日「67」 大会2勝の畑岡奈紗が1差3位、首位に勝みなみ
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 初日◇19日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーは3日間大会の第1ラウンドが進行中。日本勢は13人が出場している。渋野日向子が5バーディ・1ボギーの「67」で回り、4アンダー・34位タイでホールアウトした。
《写真》渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！
過去3年連続で予選落ちを喫している大会。1番をバーディ発進とすると、5番でボギーとしたが、7番から連続バーディ。後半も14番、16番としっかり奪った。4試合ぶりの決勝進出に向けて、まずまずの位置で滑り出した。2018年、21年と大会2勝の畑岡奈紗は1イーグル・6バーディ・1ボギーの「64」をマーク。1打差の3位につけている。8アンダーの首位に勝みなみとサラ・シュメルツェル（米国）。7アンダー・3位グループには畑岡、リリア・ヴ（米国）、レオナ・マグワイア（アイルランド）らがつけている。6アンダー・9位タイに西郷真央、5アンダー・18位タイに古江彩佳、山下美夢有、岩井千怜。4アンダー・34位には渋野、竹田麗央が並んでいる。岩井明愛が1アンダー・85位タイ。吉田優利と西村優菜はイーブンパー、馬場咲希は1オーバー、笹生優花は2オーバーと出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞米女子ツアー リーダーボード
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに【写真】
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
《写真》渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！
過去3年連続で予選落ちを喫している大会。1番をバーディ発進とすると、5番でボギーとしたが、7番から連続バーディ。後半も14番、16番としっかり奪った。4試合ぶりの決勝進出に向けて、まずまずの位置で滑り出した。2018年、21年と大会2勝の畑岡奈紗は1イーグル・6バーディ・1ボギーの「64」をマーク。1打差の3位につけている。8アンダーの首位に勝みなみとサラ・シュメルツェル（米国）。7アンダー・3位グループには畑岡、リリア・ヴ（米国）、レオナ・マグワイア（アイルランド）らがつけている。6アンダー・9位タイに西郷真央、5アンダー・18位タイに古江彩佳、山下美夢有、岩井千怜。4アンダー・34位には渋野、竹田麗央が並んでいる。岩井明愛が1アンダー・85位タイ。吉田優利と西村優菜はイーブンパー、馬場咲希は1オーバー、笹生優花は2オーバーと出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞米女子ツアー リーダーボード
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに【写真】
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕