【ニューヨーク＝小林泰裕】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１９日、トランプ米政権が、日本製鉄傘下の米鉄鋼大手ＵＳスチールに対して「黄金株」の権限を行使したと報じた。

ＵＳスチールが中西部イリノイ州の製鉄所で計画していた稼働停止を撤回させ、同社や日鉄の経営に直接介入した格好となる。

報道などによれば、ＵＳスチールは今月５日、イリノイ州の製鉄所での鉄鋼製品の生産を１１月で停止する方針を従業員に通知した。製鉄所自体は閉鎖せず、約８００人の従業員は当面、施設などのメンテナンス作業に従事させ、給与の支払いは継続する計画だった。

この計画を知ったラトニック米商務長官は、ＵＳスチールのデビッド・ブリット最高経営責任者（ＣＥＯ）に電話をかけ、トランプ政権が黄金株による拒否権を行使する可能性に言及し、製鉄所の操業継続を迫ったという。

ＵＳスチールは１９日、読売新聞の取材に対し、この生産停止計画を撤回したと認め、「イリノイ州の製鉄所で生産継続の解決策を見いだせたことをうれしく思う」との声明を出した。

日鉄は今年６月、１４１億ドル（約２兆円）を投じてＵＳスチールを完全子会社化した。買収に反対していたトランプ政権は、ＵＳスチールが米政府に黄金株１株を付与することを条件に承認した経緯がある。

米政府はこの黄金株に基づき、工場の閉鎖や生産拠点の国外移転など、ＵＳスチールの経営の重要事項に対する拒否権を持つ。

ＷＳＪによると、日鉄はＵＳスチール買収時に米政府と結んだ国家安全保障協定の中で、イリノイ州の製鉄所は２０２７年まで操業を継続すると約束した。全米鉄鋼労組（ＵＳＷ）は、今回の生産停止計画が協定に違反すると批判していた。