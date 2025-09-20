B&ZAI、結成して思うこと・メンバーの新たな関係性明かす「ViVi」初登場
【モデルプレス＝2025/09/20】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）が、「ViVi」（講談社）11月号に登場する。
B&ZAI橋本涼、人気女優にバックハグ
今年の2月に結成されたジュニアグループ、10月号に登場したACEesに引き続き、今月はB&ZAIが「ViVi」誌面初登場。今年の夏はすでにサマソニをはじめ音楽フェスにも出演し、本格バンドグループとしての活動を広げている彼ら。これまでそれぞれ違うグループで経験を重ねてきた彼らが、今、B&ZAIを結成して思うこと、メンバーの新たな関係性、今後の目標までたっぷりのインタビュー内容とともに届ける。
今回は2人ごと、ケミのインタビューや撮影も実施。同じグループで長年活動してきた2人、別々のグループで活動しながらも特別な絆で結ばれた2人など、特別な信頼関係で結ばれたコンビ4組のトークセッションとなっている。
今年6月に、結成して初めての単独コンサートを開催。1からパフォーマンスを作り上げるために、かなりの時間をかけて話し合いを重ねてきたとか。集合インタビューでは、そんな練習の日々が育て上げたであろう、8人の一体感があった。ツッコミがうますぎる人、突然喋り出す人、ムードメーカーな人。グループの空気感が感じられるように誌面みちみちにロングインタビューが掲載されている。（modelpress編集部）
