「中日２−６ヤクルト」（１９日、バンテリンドーム）

今季限りでの現役引退を表明している中日・中田翔内野手の引退セレモニーが行われ、日本ハム時代のチームメートであるパドレス・ダルビッシュ有投手からもビデオメッセージが送られた。

巨人・坂本、丸、岡本、日本ハム・松本剛、中島、清宮幸に続いて大型ビジョンに登場したダルビッシュ。真剣な表情で「中田翔選手、１８年間、本当にお疲れさまでした」と呼びかけると、「打点王、ゴールデングラブ賞、日本一など、数々のタイトルを獲り、これだけ長くプレーしてきたこと、本当に誇りに思います」と敬意を示した。

一方で最後は腰のけがにも悩み続けた後輩を思いやり、「これだけ長くプレーすると、体力的にも精神的にもすごくすり減っていると思うので、まずはご家族でゆっくり休んでください。個人的に本当に話したいことはたくさんあります。また落ち着いたら是非、一緒に食事にでも行きましょう。本当にお疲れ様でした」と労った。

ダルビッシュは日本ハム時代、やんちゃだった中田を公私で可愛がり、技術面や食生活などにも助言した間柄。後輩へ送った言葉に、ＳＮＳでは「ダルビッシュのメッセージ、めっちゃ感動的！」、「ダルビッシュの言葉いいなあ…」、「熱くて心に響きますね」、「敬意が強く伝わって胸に来る」などの声が上がっていた。