當真あみ、愛あふれる“家族写真”公開 『ちはやふる』視聴者感激「すごい豪華な夫婦」「パパ似」
日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の公式インスタグラムが、20日までに更新され、主人公・藍沢めぐる（當真あみ）の“家族写真”が公開された。
公式アカウントは「最後に、めぐるの家族。藍沢塔子役、内田有紀さん、藍沢進役、要潤さん、藍沢駆役、榎本司さん クランクアップおめでとうございました!!すれ違うこともあったけど、愛溢れる藍沢家!!仲良くクランクアップです」とつづり、めぐると両親、めぐると弟の寄り添い合う写真をそれぞれ投稿した。
この投稿には「すごい豪華な夫婦」「この家族最高でした！」「家族の絆も成長したんですね」「みんなで応援して素敵な家族でした〜」「めぐるちゃんはパパ似」といった声が寄せられれている。
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた奏と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。最終回では、令和の高校生たちが青春のすべてをかけた熱戦がフィナーレを迎えた。
