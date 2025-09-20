“超人気アーティストの弟”が初バラエティロケに挑戦！千鳥ノブも感嘆「ぴったりやん」

本日9月20日（土）の『1泊（わんぱく）家族』は、今大注目の若手タレントがディレクターとなり、それぞれ異なるシチュエーションで1泊する1時間スペシャルが放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

MCのノブ（千鳥）、レギュラー出演者の見取り図（盛山晋太郎／リリー）というおなじみのメンバーに加え、スタジオゲストに八木亜希子を迎え、若手タレントたちの初々しい体当たりロケを見守っていく。

◆平野莉玖が自給自足の家族に密着！

今回、タレントディレクターとして登場するのは、超人気アーティストの弟であり、自身もアーティストの平野莉玖。

神奈川県の秘境で自給自足する根本ファミリーの家にお邪魔し、自身初となるバラエティのロケに挑む。

「山で自給自足をする生活というのに興味が湧いた」と、この番組を初ロケに選んだ経緯を語りつつ歩いていると、根本家の長男である山とともに生きる中学3年生の“ネイチャーいっとくん”の洗礼をいきなり浴びることに。ノブも「何になろうとしてる？」と目を丸くした、いっとくんの衝撃の行動とは？

さっそく平野は、築100年以上のファミリーの自宅を拝見するが、目の前に現れた薪ストーブに感激。ガス代0円、水道代が約1700円、電気代が約3000円という節約生活に「僕1人暮らしですけど、3倍くらいかかってます」と告白する。

さらに節約術にたけたさわこお母さんが、薪ストーブの炭を代用したあることをして、平野も「えー、すごい！」と感心。さわこお母さんのお金をかけない衝撃の行動に平野があ然とする場面も。いったい何があったのか？

その後も、飼っているニワトリの羽を拾って仕掛けを作るいっとくんと釣りに行ったり、クーラーのない根本家のエアコン代わりのある行動を目の当たりにして驚いたり、シソジュースを飲むために薪割り＆火起こしをしたり、山中に家具作りに行ったりと、自給自足のネイチャー生活にチャレンジする平野。

その際に、彼のまさかの特技が発覚すると、「ぴったりやん、このロケ」とノブも大きくうなずく。

夜になると「もっとなんか生きることに必死にならないとなって思いました」と、ファミリーと生活をともにし、襟を正す平野が“平野家思い出の味”である特製野菜炒めを振る舞うことに。はたして、そのお味は？

最後には、夜中にいっとくんと交流を図り、すっかり意気投合した2人。しかし翌朝、いっとくんにまさかの事態が勃発してしまい…。

今回は、「いっとくんと1時間ぐらいしゃべったら3曲ぐらいできそうですね」と、貴重な1泊の体験をラッパーらしくリリックにしたためた平野。歌詞は番組公式Instagramで公開される。