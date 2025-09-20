宇都宮ブレックスはインターコンチネンタルカップ黒星発進…3Qに突き放され29点差完敗

9月19日、世界5大陸のバスケットボールクラブチームによる国際大会『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』のグループフェーズが行われ、宇都宮ブレックス（Bリーグ／アジア）が68－97でウニカハ（スペイン／ヨーロッパ）に敗戦。ウニカハは2連勝でグループAの首位通過を決めた一方で、宇都宮は黒星発進となった。

第1クォーターはD.J・ニュービルとグラント・ジェレットの2人だけでチームの全得点を稼ぎ20－23と善戦。第2クォーターは高島紳司の連続スリーで逆転する場面もあったが、同終盤に0－7のランを許し8点ビハインドの33－41で前半終了。第3クォーターも立ち上がりこそ比江島慎とニュービルの連続スリーなどで応戦したが、開始2分から0－17のビッグランで一気に突き放され、この10分だけで35失点。第4クォーターも大量ビハインドを弾き返すことができなかった。

個人スタッツでは、宇都宮のニュービルがフィールドゴール成功率72.7パーセントの高精度で、いずれもチーム最多となる21得点8リバウンド8アシストを挙げた一方で、ターンオーバー7本を記録。比江島は3ポイント3本の成功を含む12得点、ジェレットは16得点5リバウンド2ブロックの成績だった。

開幕2連勝で大会連覇に王手をかけたウニカハは、タイラー・カリノスキがチーム最多19得点、ジョナサン・バレイロが13得点、エミール・スレイマノビッチが11得点を挙げたほか、ベンチ入りした全12選手が10分以上出場し、ベンチポイント51得点を記録。ファストブレークも繰り出しながら快勝した。

宇都宮の次戦は20日21時ティップオフ予定のグループフェーズ第2戦。初戦を落としているアル・アハリ・トリポリ（リビア／アフリカ）と、グループA2位通過をかけて戦う。

■試合結果



宇都宮ブレックス 68－97 ウニカハ



UBX｜20｜13｜20｜15｜＝68



UNI｜23｜18｜35｜21｜＝97





【動画】宇都宮vsウニカハの試合ハイライト映像