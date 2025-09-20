「Z30」首位に！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2025/9/20
「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
5位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
7位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
7位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
9位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
10位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
